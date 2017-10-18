Сполучені Штати знайшли ще один спосіб тиску на Росію

Протягом останніх десяти років Сполучені Штати Америки, завдяки видобутку сланцевого газу, перетворилися з енергетичного імпортера на експортера. У свою чергу це буде сприяти переформатуванню глобального ринку на багато десятків років та позбавить позиції Росії. Як передає replyua.net, про це йде мова у статті журналістів The New York Times. Зокрема, Емі Маєрс Джеффі, яка є експертом з енергетичних питань у Раді закордонних справ, наголосила: «Більше за інших програє саме Росія. Ми бачимо, як вона впливає на європейський газовий ринок, а також спостерігаємо за марними намаганнями Москви встановити вплив в Китаї».
За даними журналістів, до 2022 року інфраструктура, будівництво якої нині відбувається, здатна збільшити експорт скрапленого газу з 33% до 40% від загальної торгівлі «блакитним паливом» на світовому ринку. Приблизно 60% всіх новітніх експортних потужностей для скрапленого газу будують саме на американській території. У той же час, Вашингтон ще з минулого року здійснює експорт блакитного палива, що дає йому новий інструмент у зовнішній політиці.
У статті також відомо, що Росія почала військову агресію проти України та втрутилася в демократичні процеси інших країн. Через це не існує кращого способу покарання Москви, ніж зменшення її доходів від продажу енергоносіїв.