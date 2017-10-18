Спецслужбы США заинтересовались еще одним человеком, связанным с Кремлем, из команды Трампа

Как передает replyua.net, со ссылкой на американский телеканал CNN, сенатский комитет по разведке издал обязательное к выполнению требование в отношении бывшего советника предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа. Требование было издано после того, как Пейдж оказался предоставить документы, запрошенные комитетом, ссылаясь на Пятую поправку к Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.
На данный момент не известно, распространяется ли требование только на передачу документов или также на дачу показаний в комитете. Пейдж имеет очень тесные связи с Россией, был вице-президентом представительства банка Merrill Lynch в Москве в нулевые годы, неоднократно ездил в Москву, в том числе летом 2016 года. Пейдж находился в 2016 году под наблюдением ФБР в связи с его контактами с российскими представителями. В 2013 году Пейдж был предупрежден ФБР о том, что россияне, с которыми он контактировал, являются шпионами, которые собирались его завербовать.
Также считается, что Пейдж является одним из основных фигурантов 35-страничного досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, фигурирующий там под закодированным именем. Сообщается также, что Пейдж был некоторое время назад допрошен следователями из команды спецпрокурора Роберта Мюллера.