В должности президента Трамп потерял большую часть своего состояния

Издание Форбс обнародовало рейтинг богатейших американцев, и Дональд Трамп, президент США, в этом списке потерял несколько десятков позиций, переместившись со 156-ой на 248-ую позицию.
Как передает replyua.net, зав последний год Трамп потерял примерно шестую часть своего состояния – порядка 600 миллионов долларов, и сейчас его капитал составляет только 3,1 миллиарда долларов. Глава Белого дома опустился в рейтинге на 92 строчки – со 156-го места на 248-е. Причиной этому журнал назвал жесткий рынок недвижимости в Нью-Йорке, судебные разбирательства, а также дорогую президентскую кампанию. Богатейшим человеком США снова стал основатель Microsoft Билл Гейтc. Состояние Гейтса сейчас оценивается в 89 миллиардов.
Джефф Безос находится на второй строчке – сейчас его капитал увеличился д 81 миллиарда. Тройку богатейших американцев замыкает Уоррен Баффет – его состояние достигает 78 миллиардов. Самыми быстрыми темпами состояние растет у Марка Цукерберга, основателя Фейсбука. За год он разбогател на 15,5 миллиардов.