Вашингтон не виключає прямих переговорів з Пхеньяном

Американська влада не відкидає можливості початку прямих переговорів з офіційним Пхеньяном. Як передає replyua.net з посиланням на Reuters, із відповідною заявою виступив сьогодні, 17 жовтня, перебуваючи в Токіо,заступник державного секретаря США Джон Салліван. За його словами, офіційний Вашингтон зацікавлений у вирішенні проблеми з Північною Кореєю за допомогою дипломатичних шляхів. Окрім того, представник Держдепу зауважив, що Вашингтону разом з союзниками - Японією, Південною Кореєю та низкою інших країн – «необхідно бути готовими до гіршого у разі, якщо дипломатичні зусилля виявляться марними».
Варто зазначити, що вчора, 16 жовтня, заступник постійного представника Північної Кореї при ООН Кім Ін Рен повідомив, що у зв’язку із загостренням ситуації на Корейському півострові в будь-якої миті може початися ядерна війна. Окрім того, він додав, що поки країни Організації Об'єднаних Націй не є учасниками військових дій Сполучених Штатів проти КНДР, вони залишаються в безпеці.,
Починаючи з 2006 року за ініціативою КНДР було проведено шість випробувань ядерної зброї. Востаннє це трапилося 3 вересня поточного року. Протягом останніх двох місяців вона провела декілька пусків балістичних ракет.