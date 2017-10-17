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Выступление сенатора Маккейна повергло в шок Трампа

Выступление сенатора Маккейна повергло в шок Трампа
Сегодня в Филадельфии Национальный Конституционный Центр Свободы на торжественной церемонии вручил присужденные им медали сенатору Джону Маккейну и бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на американский телеканал CNN.

Выступление сенатора Маккейна повторяется весь вечер по всем телеканалам. Джон Маккейн, не называя имен, сумел сказать слова, которые звучат сильнее, чем любые прямолинейные обвинения.

По словам Маккейна, США пришли к тому, что сами боятся мира, который они организовывали и возглавляли три четверти века, чтобы отказаться от идеалов, которые американцы продвигали по всему миру. США превратились в страну, которая отказалась от своих обязательств международного лидера и от своего долга оставаться последней и лучшей надеждой на Земле. Вместо всего этого США занимаются пропагандой наполовину испеченного, поддельного национализма, продвигаемого людьми, которые скорее найдут «козлов отпущения», чем решения каких-то проблем. Маккейн отметил, что сегодня у власти люди вовсе непатриотичные, которые привязываются к любой устаревшей догме из прошлого, которую американцы отправили на свалку истории.
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