В КНДР озвучили условия для отказа от ядерного оружия

Как информирует replyua.net, во время выступления на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению Ким Ин Рен заявил: «Северная Корея последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Но пока Соединенные Штаты Америки продолжают настоятельно угрожать и шантажировать КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, наша страна не присоединиться к такому соглашению».
Согласно его словам, обладание КНДР ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами «является оправданной мерой по самозащите». В это же время чиновник подчеркнул, что территория Соединенных Штатов Америки в полной мере находится в зоне полета ядерных ракет Северной Кореи.