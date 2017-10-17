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В КНДР озвучили условия для отказа от ядерного оружия

В КНДР озвучили условия для отказа от ядерного оружияЕсли Соединенные Штаты Америки проведут разоружение, то КНДР готова отказаться от ядерного арсенала. Таким образом, Северная Корея дала понять, что она поддерживает идею полного запрета ядерного оружия в мире. Но до тех пор, пока ядерным арсеналом будет обладать США, КНДР не готовы избавляться от своего вооружения. Такое заявление озвучил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, пишут РИА «Новости».

Как информирует replyua.net, во время выступления на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению Ким Ин Рен заявил: «Северная Корея последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Но пока Соединенные Штаты Америки продолжают настоятельно угрожать и шантажировать КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, наша страна не присоединиться к такому соглашению».

Согласно его словам, обладание КНДР ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами «является оправданной мерой по самозащите». В это же время чиновник подчеркнул, что территория Соединенных Штатов Америки в полной мере находится в зоне полета ядерных ракет Северной Кореи.
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