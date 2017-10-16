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Ученые рассказали о вулкане, который может уничтожить США

Ученые рассказали о вулкане, который может уничтожить США
Исследователи утверждают, что вулкан, который недавно активизировался возле Йеллоустоунского национального парка, может взорваться намного быстрее, чем ранее прогнозировали специалисты.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, вулкан представляет самую большую опасность для Соединенных Штатов, и, если произойдет извержение, он уничтожит всю западную часть страны. В сообщении исследователей говорится о том, что последний раз мощное извержение в Йеллоустоуне произошло около 630 тысяч лет назад, но ученые считают, что следующий взрыв может произойти раньше, чем предполагалось, и в этом случае последствия будут необратимыми для всего континента.

«Если Йеллоустоун оживет, то он может извергнуть наружу 1000 куб. км породы, приведет к абсолютному разрушению западных штатов США. Извержение спровоцирует несколько цунами, и они уничтожат тысячи населенных пунктов на побережье всех континентов. С лица земли будут стерты Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Лиссабон, Бостон, Шанхай и другие прибрежные города», - говорится в заявлении ученых. Кроме того, извержение спровоцирует так называемую вулканическую зиму – Солнце будет закрыто пеплом на долгое время.
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