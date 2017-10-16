В Конгрессе США рассказали, когда Украина может получить летальное оружие

Уже в скором времени в администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа будет принято решение о передаче летального оружия Украине. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам «Громадського» озвучил Уилл Херд, являющийся членом палаты представителей в Конгрессе США.
«В администрации Трампа изменили позицию относительно целого ряда вопросов. Данный вопрос поднимался главой Министерства обороны Мэттисом, советником по национальной безопасности Макмастером. Я считаю, что решение о предоставлении летального оружия будет принято уже скоро», - отметил он. Американский высокопоставленный чиновник также отметил, что пока не может озвучить конкретных дат, однако администрация Трампа, вне сомнений, стала более агрессивное и Макмастер и Мэттис утверждают, что Россия и ее политика – это одна из главных угроз в мире.
Согласно решению Конгресса, отметил Уилл Херд, уже принял решение о выделении независимых ассигнований только Израилю и Украине, в рамках которых на предоставление летального оружия было выделено 50 миллиардов долларов.