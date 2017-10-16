Адміністрація Трампа витралила понад мільйон доларів на адвокатів у справі втручання РФ у вибори



Як повідомили журналісти Reuters, передвиборчий штаб чинного президента



Даний платіж було здійснено на додаток до 50 тис доларів, виплачених в попередньому кварталі тому ж адвокату. Крім того, компанія заплатила ще 30 тис доларів юридичній фірмі Williams and Jensen, співробітницею якого є Карина Лінч, котра представляє інтереси Трампа-молодшого.



За весь третій квартал кампанія Трампа заплатила понад 25 тис доларів очолюваній ним же фірмі за «юридичний консалтинг» і додатково 800 тис доларів співробітникам юридичної фірми Jones Day, котра на постійній основі надає регулярну юридичну допомогу кампанії.

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Як повідомили журналісти Reuters, передвиборчий штаб чинного президента США Дональда Трампа виплатив більше одного мільйона американських доларів за отримані послуги юридичних компаній, які представляють його інтереси у процесі розслідування втручання Російської Федерації у вибори минулого року, інформує replyua.net . Так, відомо, що із загального передвиборчого кошторису республіканця було виплачено 237 тис 924 доларів за надані послуги Алану Футерфасу. Він представляє Дональда Трампа-молодшого в питаннях щодо втручання Кремля у американську передвиборчу кампанію.Даний платіж було здійснено на додаток до 50 тис доларів, виплачених в попередньому кварталі тому ж адвокату. Крім того, компанія заплатила ще 30 тис доларів юридичній фірмі Williams and Jensen, співробітницею якого є Карина Лінч, котра представляє інтереси Трампа-молодшого.За весь третій квартал кампанія Трампа заплатила понад 25 тис доларів очолюваній ним же фірмі за «юридичний консалтинг» і додатково 800 тис доларів співробітникам юридичної фірми Jones Day, котра на постійній основі надає регулярну юридичну допомогу кампанії.