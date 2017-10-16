Из-за вмешательства РФ в выборы в США Трамп потратил больше миллиона долларов

Штаб Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов, в период с июля по сентябрь текущего года был вынужден потратить около одного миллиона долларов на правовые консультации и на адвокатов из-за вмешательства России в американские выборы 2016 года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, деньги выплачивались юридическим лица, которые работают в интересах Дональда Трампа, а также членов его семьи и его помощников в рамках тех расследований, которые в настоящее время проводят спецпрокурор Роберт Мюллер и палаты Конгресса. Трамп выплатил около 258 тысяч долларов адвокату Алану Футерфасу, который представляет Дональда Трампа-младшего в вопросах, связанных с вмешательством России в выборы в США.
Еще 30 тысяч долларов выплатили юридической фирме Williams and Jensen, где работает Карина Линч, которая также представляет Трампа-младшего. Кроме того, около 25 тысяч долларов было направлено собственной фирме президента США, и еще около 800 тысяч – фирме, представляющей кампании президента регулярную помощь в области юриспруденции.