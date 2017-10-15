Журналист: оказались правы те, кто считает, что заигрывание Трампа с Россией – это не дипломатия, а его искренняя позиция



Все-таки правы те, кто считает, что заигрывание президента



По его словам, 1 октября Белый дом должен был начать санкции, решение о которых принял Конгресс США. 28 сентября сенатор Маккейн и демократ Бен Кардин написали письмо Трампу с напоминанием об этом, но администрация Трампа не только палец о палец не ударила, чтобы начать работу, но и не ответила авторам письма.



Журналист подчеркивает, зато Трамп несколько дней назад представил новую стратегию по Ираку. Там провозглашено жесткую политику. Сенатор Маккейн одобрительно отозвался о ней в специальном заявлении, о ссоре Трампа с Северной Кореей все слышали. В данном случае речь не об эффективности, а об ужесточении. Даже представить нельзя, чтобы Трамп подобным тоном разговаривал с Путиным. «Нам остается надеяться, что и в истеблишменте США, который дружно выступает против России, ничего не изменится и он будет продолжать давить на Трампа в вопросе санкций против Москвы», – резюмировал журналист.

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Все-таки правы те, кто считает, что заигрывание президента США Дональда Трампа с Россией – это не дипломатические игры, а его искренняя позиция. Мало того, она настолько искренняя, что он саботирует решение о санкциях в отношении России. Он, видимо, искренне надеется на перезагрузку с Москвой. Особенно это заметно на фоне его позиции по Ирану, еще одной стране, которая поддерживает нестабильность в мире. Как передает replyua.net , об этом в интервью одному из украинских изданий отметил украинский политолог и журналист Юрий Луканов.По его словам, 1 октября Белый дом должен был начать санкции, решение о которых принял Конгресс США. 28 сентября сенатор Маккейн и демократ Бен Кардин написали письмо Трампу с напоминанием об этом, но администрация Трампа не только палец о палец не ударила, чтобы начать работу, но и не ответила авторам письма.Журналист подчеркивает, зато Трамп несколько дней назад представил новую стратегию по Ираку. Там провозглашено жесткую политику. Сенатор Маккейн одобрительно отозвался о ней в специальном заявлении, о ссоре Трампа с Северной Кореей все слышали. В данном случае речь не об эффективности, а об ужесточении. Даже представить нельзя, чтобы Трамп подобным тоном разговаривал с Путиным. «Нам остается надеяться, что и в истеблишменте США, который дружно выступает против России, ничего не изменится и он будет продолжать давить на Трампа в вопросе санкций против Москвы», – резюмировал журналист.