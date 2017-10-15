Вслед за разрушительными ураганами в США пришла новая беда

Нынешняя осень принесла в Америку небывалое число стихийных бедствий, которые унесли небывалое число жизней и нанесли столь же небывалый материальный ущерб. Вслед за несколькими разрушительными ураганами на юге и юго-востоке страны, беда пришла на ее юго-запад. Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал CNN.
Совершенно небывалые лесные пожары, увы, в самом буквальном смысле разгорелись в северной части Калифорнии. Высокая температура воздуха, сильный ветер и отсутствие осадков привели к тому, что примерно 25-26 очагов возгорания превратились буквально в кромешный ад, выжигая все на своем пути. По данным на сегодня погибли уже 40 человек. Со многими отсутствует связь, в частности, не выходят на связь 223 человека в округе Сонома.
Полностью сгорело более 2 тысячи домов. Во многих округах проведена или проводится принудительная эвакуация людей. Эвакуировано более 100 тысяч человек. Несмотря на то, что к тушению пожаров привлечены большие силы, задействованы пожарные самолеты, укротить разбушевавшуюся стихию пока не удается. Калифорния – самый многонаселенный штат США, вносящий наибольший вклад в американский ВВП.