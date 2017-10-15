Ларри Флинт платит $10 млн. за информацию для импичмента Трампу

Как информирует replyua.net, объявление с такой информацией было опубликовано в газете Washington Post. В свою очередь репортер Fox Business Лиз Клемен разместила фото с изображением рекламы Флинта на своей странице в «Твиттере». В объявлении говорится: «Ларри Флинт и журнал «Хастлер» объявляют о предоставлении до 10 миллионов долларов США в виде вознаграждения за предоставление информации, которая приведет к импичменту и смещению с поста Дональда Трампа».
В материале также высказаны многочисленные претензии к американскому лидеру, в том числе за «назначение недостаточно квалифицированных лиц, занимающих высокие должности». Ларри Флинт заявил: «Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех граждан США – сбросить с президентского кресла Трампа до тех пор, пока слишком поздно не стало».