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Ларри Флинт платит $10 млн. за информацию для импичмента Трампу

Ларри Флинт платит $10 млн. за информацию для импичмента ТрампуЛарри Флинт, являющийся издателем журнала Hustler, озвучил громкое заявление, в котором он предлагает денежное вознаграждение в сумме десяти миллионов долларов США за информацию, которая поможет начать процедуру импичмента президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, о чем пишет The Hill.

Как информирует replyua.net, объявление с такой информацией было опубликовано в газете Washington Post. В свою очередь репортер Fox Business Лиз Клемен разместила фото с изображением рекламы Флинта на своей странице в «Твиттере». В объявлении говорится: «Ларри Флинт и журнал «Хастлер» объявляют о предоставлении до 10 миллионов долларов США в виде вознаграждения за предоставление информации, которая приведет к импичменту и смещению с поста Дональда Трампа».

В материале также высказаны многочисленные претензии к американскому лидеру, в том числе за «назначение недостаточно квалифицированных лиц, занимающих высокие должности». Ларри Флинт заявил: «Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех граждан США – сбросить с президентского кресла Трампа до тех пор, пока слишком поздно не стало».
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