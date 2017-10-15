Пожары в Калифорнии: число погибших резко возросло

Не меньше 38 американцев погибли в результате пожаров, которые продолжаются в штате Калифорния. Как информирует replyua.net со ссылкой на Лос-Анджелес Таймс, в пожарной службе Калифорнии рассказали о том, что шесть человек погибли в Напе, четыре человека в округе Юба и еще не менее двадцати человек – в округе Сонома.
По данным сотрудников пожарной службы штата, порывы ветра до 20 метров в секунду, которые наблюдаются в Северной Калифорнии, могут распространить огонь еще дальше. Власти штата предупреждают, что число жертв может возрасти. На этот час известно о 17 крупных очагах возгорания, но они уже успели объединиться в один крупный пожар, который на эту минуту охватывает участок площадью не меньше 220 тысяч акров.
Почти шесть тысяч домов полностью сгорели, 90 тысяч граждан срочно эвакуировались. Масштабные лесные пожары в американском штате Калифорния начались еще 8 октября. На эту минуту 180 человек числятся пропавшими без вести.