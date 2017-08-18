Мать, погибшей в следствии теракта в США Хеатер Хайер: я никогда не прощу Трампа и не пожму ему руку

Сюзан Бро, мама Хеатер Хайер, погибшей в прошлую субботу в результате теракта в Шарлоттсвилле, заявила, что у нее нет желания говорить с президентом США Дональдом Трампом. Женщина подчеркнула, что ей не о чем с ним говорить с Трампом после того, что он поставил знак равенства между ее погибшей дочерью, такими же обычными людьми, как она, и варварами и убийцами. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на CNN.
Сюзан Бро сказала, что обнаружила пропущенный звонок из Белого Дома на своем телефоне в среду, звонок был прямо во время похорон, и она его не слышала. Позднее в тот же день, были еще три текстовых сообщения от пресс-службы Белого Дома, на которые Сюзан Бро не ответила хоть и видела, как они пришли.
Женщина сказала, обращаясь к президенту: «Вы не можете очиститься, пожав мою руку и, сказав «сожалею». Я не прощу вас за это». Именно так женщина прокомментировала слова Трампа на пресс-конференции во вторник, когда он приравнял людей, протестовавших против неонацистского шабаша к ультраправым экстремистам.