Мати загиблої від теракту в Шарлотсвіллі не бажає говорити з Трампом

Як нагадує новинний портал replyua.net, Сполучені Штати все ще не можуть оговтатись після низки подій у Шарлотсвіллі – тоді під час мітингу правих екстремістів та «антимітингу», влаштованого місцевими мешканцями, загинула від теракту молода жінка. Блогер Ігор Айзенберг розповідає про те, як розвивались події далі на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер нагадує, що реакція Трампа на цю трагедію викликала хвилю критики: американський президент наголосив, що «обидві сторони неправі». Сюзан Бро, мати Хітер Хайєр, яка загинула минулої суботи, поспілкувалась із журналістами. ЗМІ вона розповіла, що не має жодного бажання говорити з Трампом після його заяв, адже останній практично поставив знак рівності між її дочкою, іншими пересічними громадянами та ККК (ККК або КуКлуксКлан – праворадикальна організація расистського спрямування в США – ред.).
За словами Сюзан Бро, відразу по закінченню поховальної церемонії вона побачила на своєму телефоні пропущений дзвінок з Білого дому. Крім того, вона отримала три текстові повідомлення від прес-служби Трампа. За її словами, короткі слова співчуття, які «видавить» з себе американський президент, не змінять образливих слів Трампа. Жінка заявила, що ніколи не зможе простити його за це, - підсумував блогер.