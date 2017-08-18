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Черговий запис Трампа в Twitter викликав нову хвилю обурення

Черговий запис Трампа в Twitter викликав нову хвилю обурення
45-й президент Сполучних Штатів Америки здобув собі славу активного користувача соціальної мережі Twitter, що неодноразово мало негативні наслідки для репутації самого глави держави, адже Трамп іноді не шкодує різких слів в своїх твітах, інформує replyua.net з посиланням на DW.

Цього разу президента США розкритикували за його реакцію на теракт в Барселоні. Спочатку він засудив трагедію, що трапилася днем раніше в Іспанії і пообіцяв, що Вашингтон зробить все необхідне, аби допомогти іспанській стороні. Однак згодом Трамп закликав боротися з терористами радикальними методами, розповівши про американського генерала Джона Першинга, який на початку минулого століття нібито розстріляв на Філіппінах 49 полонених ісламістів, попередньо змочивши кулі у свинячій крові, аби в такий спосіб терористам була закрита дорога до раю відповідно до їхніх релігійних вірувань.

Цього разу Трамп наголосив, що після вчинку генерала мови про ісламський тероризм не було наступні 35 років. На цю розповідь Трамп посилається не вперше, однак її неодноразово спростовували історики. Натомість Трамп активно згадував її під час передвиборчої кампанії і через це такожпіддавався критиці зі сторони американських ЗМІ.
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