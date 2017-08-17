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Експерт: це стане відповіддю на «виклик Трампа»

Експерт: це стане відповіддю на «виклик Трампа»
Політичний оглядач та соціолог Ігор Ейдман на власній сторінці в соціальній мережі ділиться спостереженнями про тенденції світової політики, в якій минуле стикається з майбутнім, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер коментує новину, яка збурила американські ЗМІ: Марк Цукерберг можливо буде балотуватись на наступних президентських виборах. Власне, на думку оглядача, це стало б достойною відповіддю на «виклик Трампа», на перемогу реваншистських сил в його особі. Власне, таким чином стикнеться минуле і майбутнє. Судіть самі: все, за що агітує Трамп – від ізоляціонізму до індустріалізації - вже давно віджило своє. На противагу йому - Цукерберг, який не є ні пророком, ні месією, але точно є прогресивною і сучасною людиною.

Трамп є спекулянтом, а Цукерберг – інноватором, Трамп – урапатріотом, а Цукерберг – космополітом, Трамп – ізоляціоністом, Цукерберг – глобалістом, Трамп показово релігійний, а Цукерберг – атеїст, Трамп – відвертий сексист, а Цукерберг – підтримує фемінізм, Трамп хизується своїм капіталом любить розкіш, а Цукерберг ніби соромиться своїх мільярдів і ніколи не виставляє їх на показ. Список можна продовжувати, але щоразу минуле в ньому стикатиметься з майбутнім.
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