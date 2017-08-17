Трамп розпустив дорадчі органи, члени яких виступили з протестом проти нього

Американський президент Дональд Трамп відреагував на те, що низка бізнесменів вийшли зі складу дорадчих органів при Адміністрації президента, інформує replyua.net з посиланням на DW.
Зокрема, глава Сполучених Штатів Америки заявив, що він ухвалив рішення про розпуск Ради з промислового виробництва та Форуму зі стратегії та політики. Ці дорадчі органи складалися переважно з представників американського бізнес-сектору. Напередодні декілька бізнесменів, а також профспілок, заявили, що вони виходять зі складу цих органів і в такий спосіб вони заявляють про свій протест щодо реакції американського президента на події, які сколихнули 12 серпня Шарлотсвілль. Трамп зауважив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, що він не прагне тиснути на членів цих дорадчих органів, тому він вдячний всім і розпускає їх.
Варто нагадати, минулого тижня в місті Шарлотсвілль, штат Вірджинія, стались масові сутички між представниками білих націоналістів та антирасистів. Президент Трамп спочатку заявив, що відповідальними за наслідки цих подій є обидві сторони, і лише потім засудив дії расистів.