Эксперт: если бы Трамп вмешался, жертв в Шарлотсвилле можно было бы избежать

В городе Шарлотсвилл штата Вирджиния в США националисты и так называемые «белые расисты» выступили против сноса памятника генералу Конфедерации Роберт Эдвард Ли во время гражданской войны в США, которая закончилась отменой рабства. Им в противовес на улицы вышли либеральные активисты. В результате конфронтации произошли столкновения с жертвами. Как передает replyua.net, своим взглядом на данный протест в эфире «Громадського радио» поделился профессор Киево-Могилянской Академии, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.
По его словам, то, что произошло в Шарлотсвилл, затмило первопричину и дискуссию вокруг памятников конфедератам, потому что сейчас все вышло на совершенно иной уровень, более серьезный. Ведь появились люди, которые называют себя теми, кто выступает за верховенство белой расы, то есть откровенные расисты. Они говорили, что именно благодаря голосам Трамп пришел к власти. А от Трампа ожидали осуждения именно этих людей. Вместе с тем президент США подчеркнул, что насилие идет с обеих сторон протестующих, он не выделил отдельно группу расистов, как зачинщиков насилия. Это вызвало бурную реакцию в США, и сейчас по всем каналам идет обсуждение этой темы. По словам эксперта, хоть гражданская война в Соединенных Штатах закончилась 150 лет назад, но на юге до сих пор стоят памятники конфедератам, ведь мы знаем, что южные штаты выступали против отмены рабства. За это и шла война – быть рабству или не быть рабству в США. Юг проиграл, война была выиграна Линкольном как раз после того, как он выдал этот закон об отмене рабства.
Алексей Гарань отмечает, что до сих пор в США стоят памятники погибшим конфедератам, и это нормально, ведь люди погибли, в конце концов это была гражданская война, но есть памятники, которые прославляют лидеров Конфедерации, и некоторые из них демонтируются. Кое-где это проходит спокойно, но в Вирджинии это стало толчком для насилия. Это истерическая составляющая, но, если бы это просто была драка между сторонниками и противниками сноса монумента, это бы не вышло на такой уровень. Сейчас речь идет о том, что драку спровоцировали расисты, антисемиты, которые открыто заявляют, что Трамп был избран благодаря их голосам. Именно это ставит большие вопросы к Трампу, на которые он должен был отреагировать. Мы знаем, какой Трамп быстрый в своих твитах, а здесь он полдня ждал, пока по улицам ходили молодые люди с битами, которые провоцировали стычки.