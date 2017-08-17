Политолог: главные крысы все еще на борту, а значит корабль Трампа пока еще не идет ко дну и кое-как пытается барахтаться

Множество изданий в погоне за сенсациями опубликовали заголовки свои материалов таком ключе, что «Трамп распустил два совета бизнесменов, недовольных его высказываниями о неонацистах и расизме». Вопреки таким заголовкам СМИ, на самом деле все несколько иначе. Американский президент был вынужден распустить «Президентский форум по стратегии и политике» и «Президентский промышленный совет» из-за того, что представители крупнейших американских корпораций заявили о выходе из их состава в знак протеста против расистских высказываний Трампа. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил политолог Андрей Плахонин.
По его словам, вопреки появившимся было надеждам на экономическое возрождение США, и крупный бизнес в массе отворачивается от американского президента. Среди прочих, заявление Трампа осудили директор ЦРУ, члены объединенного комитета начальников штабов.
«Хотя, судя по тому, что главные крысы все еще на борту, корабль Дональда Трампа пока еще не идет ко дну и кое-как пытается барахтаться. Впрочем, все еще впереди, мало ли что он еще наговорит. Он уже успел назвать поступок лидеров американской экономики «дешевым позерством». А теперь, кто знает, в отместку обвалит акции General Motors, как уже обвалил Amazon», – резюмировал политолог.