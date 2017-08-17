Главный редактор CNN: впервые встретил президента США, который ведет себя как семиклассник

Вчера утром, после того, что в знак протеста против неадекватной реакции президента США Дональда Трампа на неонацистский шабаш и трагедию в Шарлоттсвилле, из совета американских производителей, созданного президентом, вышли руководители трех крупнейших компаний Трамп конечно же в свойственной себе манере отреагировал на все это в Твиттере написав, что у него есть кем заменить всех, кто выйдет из совета. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на американский телеканал CNN.
После того, что сегодня утром из этого совета вышли еще три руководителя крупных компаний, очевидно опасаясь массового исхода, а слухи такие ходили, что выйдут из совета все 17 его членов, Дональд Трамп протвиттил к вечеру: «Я решил распустить совет производителей и форум стратегии и политики».
Главный редактор CNN Крис Силиза заметил по этому поводу, что он впервые встречает президента США, который ведет себя как семиклассник, который, узнав, что его подруга сказала кому-то, что решила прервать с ним отношения, спешит заявить ей первым: «Я от тебя ухожу!», но тем самым он удовлетворяет только свое собственное эго, а не то, окружение, которое есть вокруг.