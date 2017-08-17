США требуют от стран Южной Америки разорвать все контакты с КНДР

Государства Латинской Америки должны разорвать отношения с Северной Кореей. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал АВС, такое заявление прозвучало от Майка Пенса, вице-президента США, во время пресс-конференции в Сантьяго, на которой присутствовал Мишель Бачелет, президент Чили.
«Мы надеемся, что Чили, Бразилия, Мексика и Перу присоединятся к нам, разорвав все дипломатические и коммерческие связи с Северной Кореей», - заявил вице-президент США. Напомним, что Северная Корея, несмотря на предупреждения со стороны многих стран, продолжает испытания баллистических ракет. Последний раз КНДР запускала ракеты Хвасон-14 в июле.
Кроме того, Ким Чен Ын, лидер КНДР, неоднократно угрожал США тем, что сбросит на территорию Соединенных Штатов ракеты. Ранее в Совбезе ООН была полностью поддержана резолюция США о введении новых санкций против Северной Кореи. Резолюцию поддержали даже Китай и Россия.