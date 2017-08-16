Эксперт: теперь может произойти невозможное – встреча Трампа и Ким Чен Ына или открытое соглашение с Путиным

Прошло полгода со дня инаугурации президента США Трампа и оглядываясь на прошедшие очередные 100 дней уже можно сказать, что положение существенно ухудшилось. Если в первые 100 дней новый президент выполнил почти 10% предвыборных обещаний, а по 80% остальных начал работу по их выполнению, то сегодня, спустя более чем полгода после вступления в должность, мы видим в основном неудачи и пробуксовки. Неудачные назначения с последующей отставкой – Флинн, Сешенс, Скарамуччи и другие. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
Одной из главных неудач Трампа эксперт называет провал голосования в Конгрессе за отмену «Обамакеа». Также Трамп не может даже инициировать серьезного обсуждения программы изменения системы налогообложения, которой с таким нетерпением ждет рынок. В США вырос дефицит бюджета. По мнению Манна, политические неудачи были ожидаемы – ведь Трамп не политик и в интригах не столь опытен, как в переговорах. Он видимо считал, что понимает политику, но на самом деле оказалось, что он считал политику – сродни бизнесу. Отсюда ошибка на Ближнем Востоке – Трамп отмежевался от Израиля, являющегося ключевым игроком на Ближнем Востоке. Потому США теряют инициативу, а вместе с ней и доверие своих новых партнеров – Саудовской Аравии и курдов. Затягивание налаживания отношений с Россией обернулось обострениями в Сирии, в Северной Корее и в Украине, ухудшились также отношения с Китаем и с европейскими партнерами-соперниками. Уже на полном серьезе можно анонсировать торговую войну с Китаем, а к ней США физически еще не готовы – она может кончится крахом и новым экономическим кризисом.
По мнению эксперта, у Трампа уже не осталось физических и душевных сил, чтобы «сделать Америку снова великой». У Трампа практически не осталось поддержки. Демократы только и ищут повода сделать обструкцию узаконенной и поднять в бой миллионы пацифистов во всем мире. Потому скорее всего Трамп будет действовать своей сильной стороной – способностью вести переговоры. То, что все конгрессмены и все СМИ против него, может дать ему, как это ни странно, очень широкие возможности для маневра – просто он перестанет обращать на противников какое бы то ни было внимание. В этих условиях может произойти даже невозможное: встреча Трампа и Ким Чен Ына, например, или открытое соглашение с Путиным.