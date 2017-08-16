В Госдепе прояснили ситуацию с украинскими двигателями в КНДР

Хизер Нойерт, пресс-секретарь Госдепартамента США, заявила о том, что в Госдепе уже знают о ситуации вокруг северокорейских ракет, которые якобы имеют украинские двигатели, и в этой информации планируется очень тщательно разобраться.
Как передает replyua.net со ссылкой на 5 канал, пресс-секретарь отметила, что ранее Украина никогда не нарушала договоренностей и не отправляла в КНДР запрещенные материалы. «Принято много резолюций Совета безопасности ООН. Они обязывают все государства, включая Украину, предотвращать отправку стратегически важных технологий в КНДР. Я знаю, что ранее Украина всегда предупреждала поставки запрещенных материалов в некоторые государства, в том числе и в Северную Корею», - подчеркнула Нойерт.
Майкл Эллемен, на которого ссылались журналисты в материале об украинских двигателях, ранее заявил, что он не имеет никаких связей с Россией, в чем его уже успели обвинить, и даже не поддерживает политику РФ. После этого материала он удалил свои аккаунты в социальных сетях.