В США вийшла сенсаційна стаття про корупційний скандал Трампа і Саакашвілі

Сенсаційна стаття з назвою «Корупційний бізнес Трампа» вийшла у свіжому номері газети The New Yorker. В матеріалі розповідається про товаришів Трампа і Саакашвілі, про їх неймовірну аферу з будівництва Trump Tower в Батумі, яке навіть ніколи не починалося. Суть афери в тому, що «Великий реформатор» Саакашвілі в 2011 році вирішив поліпшити свій падаючий рейтинг і заодно заробити. Для цього він вирішив влаштувати спектакль з будівництва Trump Tower в Батумі, а потім, як він запевняв, і в Тбілісі.Саакашвілі оголосив, що Трамп інвестує в будівництво вежі в Батумі більше 200 мільйонів доларів. Тільки незадовго до цього Трамп програв суд Тімоті Обрайєну, який написав в книзі про Трампа, що його статки не перевищують 250 мільйонів доларів. Трамп вимагав через суд від Обрайєна написати, що він, Трамп – мільярдер, але суд програв. Тобто, очевидно, що Трамп ніяк не міг інвестувати всі свої гроші в будівництво вежі в Батумі. Та й не збирався інвестувати навіть і долар і Саакашвілі чудово розумів, що нічого Трамп інвестувати не буде. Для фінансування проекту Саакашвілі залучив Silk Road Group, компанію, яка була замішана в гучному скандалі з відмивання грошей. Схема відмивання грошей описана в статті докладно, вона пов'язана з казахстанськими олігархами, пов'язаними з Кремлем, і декількома сотнями мільйонів доларів інвестицій Казахстану в Грузію. Silk Road Group заплатила Трампу 1 мільйон доларів за використання назви Trump Tower на вежі і оплатила перебування Трампа в Грузії в квітні 2012 року, коли Трамп роз'їжджав по Грузії в компанії з Саакашвілі, і вони всіляко розхвалювали один одного на мітингах. Трамп після повернення в США в телепередачі на каналі Fox назвав Саакашвілі «одним з найбільших світових лідерів» і сказав, що у нього великі інвестиційні плани в Грузії. Тобто, в загальному, на цьому і все. Трамп ніяких інвестицій в Грузію не робив. Навпаки, Саакашвілі заплатив Трампу рівно 1 мільйон доларів.Silk Road Group начебто стверджувала, що залучила інвестицій понад 100 мільйонів доларів в будівництво вежі, але оскільки вежа ніколи навіть не починала будуватися, чи були ці гроші насправді зібрані, і якщо були, то на що були витрачені, залишається незрозумілим. The New Yorker – це марка найвищого ґатунку. Його головний редактор Девід Ремнік, до речі, більш, ніж добре знає Росію і колишній СРСР. Він був в кінці 80-х-початку 90-х кореспондентом The Washington Post в Москві. А журналістське розслідування, скрупульозно проведене Адамом Девідсоном, заслуговує дуже високої оцінки. До речі, редакція просила Саакашвілі дати коментарі перед публікацією. Саакашвілі відмовився.