валюта
СпецтемаТимошенко снова выбрала сторону Путина и РФ, – эксперт

Трамп: Обама знал о вмешательстве России в выборы, но предпочел молчать об этом

Трамп: Обама знал о вмешательстве России в выборы, но предпочел молчать об этом
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал Барака Обаму, экс-президента, за то, что тот знал о вмешательстве России в выборы еще в 2014 году, однако предпочел молчать об этом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Townhall, при этом Трамп сослался всего лишь на один материал, напечатанный Politico.

«Как стало недавно известно, президент Обама знал о российском вмешательстве три года назад, но не хотел злить Россию!», - заявил Трамп. Напомним, что в материале издания говорилось о том, что в период с 2014 по 2016 годы администрация Барака Обамы неоднократно получала предупреждения от различных служб, отвечающих за национальную безопасность, что Кремль активизирует попытки вмешаться в президентские выборы.

Также издание писало о том, что три года назад «достоверный источник» рассказывал, что Россия создала мощные сети в США и по всей Европе, чтобы вмешаться в выборы. Речь идет о проникновении в лоббистские фирмы, в медийные организации и даже в политические партии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Путин снова «всех переиграли» в соперничестве за премию Дарвина

Срочно: Путин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран
Важное за сутки
15 авг 2017
3029

Блогер: Путин снова «всех переиграли» в соперничестве за премию Дарвина

В связи с целой чередой событий, связанных с Россией некоторые эксперты утверждают, что Путину удалось осуществить свою «многоходовочу». В то же время украинский блогер Павло Правый пишет о том, что

16 авг 2017
997

Пономарь: сковородка Трампа разогрелась еще больше – президенту предъявили новое обвинение

На календаре середина рабочей недели, и сегодня нужно отметить несколько интересных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь. По его

Последние новости

Малахов сделал откровенное признание о своей супруге

Фуникулер в Киеве возобновил работу после ремонта

Известные лоукостеры конкурируют между собой за выход на украинский рынок

Эксперт: теперь может произойти невозможное – встреча Трампа и Ким Чен Ына или открытое соглашение с Путиным

Майк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко

Южная Корея предлагает Китаю и США новый план по КНДР

Составлен рейтинг лучших городов для жизни

Политолог: «эксперт», рассказавший про «украинские двигатели для ядерных ракет Пхеньяна», работал на ФСБ

В УЗ скорректировали планы по прибыли, уменьшив ее в 20 раз

В Госдепе прояснили ситуацию с украинскими двигателями в КНДР

После недельного перерыва Путин появился на публике

Габриэль: из-за Крыма и Донбасса Россию нельзя устрашать

Туроператор оказался в центре скандала из-за туристов

Украинский самолет установил мировой рекорд по скорости

Блогер: Шабунин слабее Порошенко, как сам Порошенко и Коломойский когда-то были слабее Януковича

Эксперты: осенью 2017 года цены на жилье продолжат снижаться

Власти Аргентины предупредили США о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы

Цены на нефть снова повышаются 16 августа

В США вийшла сенсаційна стаття про корупційний скандал Трампа і Саакашвілі

Савченко пояснила, почему не отказывается от звания Героя Украины

 Новости за день