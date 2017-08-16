Трамп: Обама знал о вмешательстве России в выборы, но предпочел молчать об этом

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал Барака Обаму, экс-президента, за то, что тот знал о вмешательстве России в выборы еще в 2014 году, однако предпочел молчать об этом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Townhall, при этом Трамп сослался всего лишь на один материал, напечатанный Politico.
«Как стало недавно известно, президент Обама знал о российском вмешательстве три года назад, но не хотел злить Россию!», - заявил Трамп. Напомним, что в материале издания говорилось о том, что в период с 2014 по 2016 годы администрация Барака Обамы неоднократно получала предупреждения от различных служб, отвечающих за национальную безопасность, что Кремль активизирует попытки вмешаться в президентские выборы.
Также издание писало о том, что три года назад «достоверный источник» рассказывал, что Россия создала мощные сети в США и по всей Европе, чтобы вмешаться в выборы. Речь идет о проникновении в лоббистские фирмы, в медийные организации и даже в политические партии.