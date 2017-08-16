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Снова за старое: Романа Полански опять обвинили в сексуальных домогательствах

Снова за старое: Романа Полански опять обвинили в сексуальных домогательствах
Жительница США публично заявила о том, что Роман Полански, известный режиссер, пытался ее изнасиловать, когда ей было всего 16 лет.

Как передает replyua.net со ссылкой на Лос-Анджелес Таймс, имя женщины пока держится в тайне, однако она созвала небольшую пресс-конференцию, во время которой рассказала, что инцидент произошел в Калифорнии, в 1973 году. 59-летняя женщина все эти годы ни разу не рассказывала о том случае, но решила сделать это после того, как еще одна американка, Саманта Геймер, попросила суд закрыть дело Полански. Женщина, а также ее адвокат считают, что этого делать нельзя, и режиссер должен ответить перед судом за свои преступления.

«Нельзя делать исключений для голливудского кинорежиссера, и будет неправильно, если Полански будет оказано особое обращение со стороны суда», - заявила адвокат потерпевшей. Напомним, что Полански бежал из США, и в розыске Интерпола он находится с 1977 года. В 2009 году режиссера задержали в Цюрихе, однако позже выпустили из-под домашнего ареста.
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