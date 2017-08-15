Мэттис спрогнозировал полномасштабную войну между КНДР и США

Джеймс Мэттис, министр обороны США, заявил о том, что, если Северная Корея все-таки решится на ракетный удар по территории Соединенных Штатов, между двумя странами начнется полномасштабная война.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, министр подчеркнул, что речь идет о полномасштабных военных действиях. «Если они ударят по США, это очень быстро может привести к военным действиям. Вашингтон мгновенно узнает о траектории северокорейской ракеты, если она будет направлена на Гуам», - подчеркнул министр обороны. Напомним, что и со стороны Северной Кореи, и со стороны США в последние дни прозвучало множество серьезных заявлений, но пока речь идет только о словесной перепалке.
К примеру, Дональд Трамп заявил о том, что США отреагируют на новые угрозы со стороны КНДР «яростью и огнем». Также американский президент предупреждал, что США будут решать северокорейскую проблему военным способом в том случае, если КНДР продолжит совершать «неразумные поступки».