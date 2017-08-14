валюта
СпецтемаДепутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР

Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР
Майк Помпео, директор ЦРУ, заявил о том, что не видел никаких секретных данных, которые бы указывали на то, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Северной Кореей.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Фокс Ньюз, Помпео подчеркнул, что слышал разговоры о начале ядерной войны, однако еще ни разу не видел документов, которые хотя бы косвенно подтвердили эту информацию. По словам Помпео, Ким Чен Ын, лидер КНДР, будет продолжать ядерную программу и запуск ракет, и, несмотря ни на что, не свернет эти программы, и, возможно, совсем скоро Северная Корея произведет очередной запуск баллистической ракеты. Однако Помпео уверен, что, несмотря на резкие заявления и со стороны США, и со стороны КНДР, большой угрозы войны пока не существует. Директор ЦРУ отметил, что Ким Чен Ын находится в изоляции.

Он охарактеризовал северокорейского лидера как рационального человека, который реагирует на неблагоприятные обстоятельства. Напомним, что лидер КНДР недавно заявил о том, что он не откажется от ядерного оружия, поскольку действия США и других стран убеждают его в том, что он находится на правильном пути.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
13 авг 2017
998

Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Украинские эксперты и кремлевские пропагандисты стараются из всех сил, рассказывая в СМИ, что «стотысячная российская группировка под видом учений входит в Беларусь», «Путин осуществляет аннексию

13 авг 2017
901

У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

Одіозний російський політик, очільник Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський у черговий раз продемонстрував повну неадекватність. Зокрема, цього разу він пообіцяв втопити у морі

13 авг 2017
901

З учора Білорусь стала черговою окупованою росіянами територією – експерт

У експертних колах обговорюють черговий зовнішньополітичний «віраж» Російської Федерації, який, ймовірно, призвів до втрати Мінськом свого суверенітету. Зокрема, про це пише в особистому блозі на

Последние новости

Пушков: США находятся на грани нервного срыва

Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР

«Динамо» и Суркиса обвинили в футбольном сепаратизме

Украинские хирурги провели уникальную операцию на головном мозге

Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

Киев-Белая Церковь станет первой платной дорогой в Украине

Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»

Гидрометцентр: с приходом нового циклона жара в Украине начнет ослабевать

Роман Цимбалюк: украинцы, не забывайте ни на минуту, что все позитивные изменения в стране возможны только благодаря армии

В Белом доме назревает заговор против Дональда Трампа

В Японии решили, что пришло время запускать свою пропаганду

Экономист: Крым стал для России самой большой нагрузкой

Дипломат: выдвижение Шредера в руководство «Роснефти» - аморальный поступок

Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Елизавета Вторая приняла неожиданное решение по своему преемнику

Знай наших: Світоліна перемогла у престижному турнірі

Блогер: чи всі великі реформатори можуть собі дозволити таке розкішне життя?

Відповідь на санкції: Тегеран нарощує ядерну програму

Блогер: процес інтеграції України до НАТО пішов, і він незворотний

Експерт: росіянам зараз вигідно говорити «КримНеНаш»

 Новости за день