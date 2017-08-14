Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР

Майк Помпео, директор ЦРУ, заявил о том, что не видел никаких секретных данных, которые бы указывали на то, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Северной Кореей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Фокс Ньюз, Помпео подчеркнул, что слышал разговоры о начале ядерной войны, однако еще ни разу не видел документов, которые хотя бы косвенно подтвердили эту информацию. По словам Помпео, Ким Чен Ын, лидер КНДР, будет продолжать ядерную программу и запуск ракет, и, несмотря ни на что, не свернет эти программы, и, возможно, совсем скоро Северная Корея произведет очередной запуск баллистической ракеты. Однако Помпео уверен, что, несмотря на резкие заявления и со стороны США, и со стороны КНДР, большой угрозы войны пока не существует. Директор ЦРУ отметил, что Ким Чен Ын находится в изоляции.
Он охарактеризовал северокорейского лидера как рационального человека, который реагирует на неблагоприятные обстоятельства. Напомним, что лидер КНДР недавно заявил о том, что он не откажется от ядерного оружия, поскольку действия США и других стран убеждают его в том, что он находится на правильном пути.