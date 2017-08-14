В Белом доме назревает заговор против Дональда Трампа

Энтони Скарамуччи, бывший директор по коммуникациям Белого дома, заявил о том, что в Соединенных Штатах большая группа политиков готовит заговор против Дональда Трампа, чтобы от него избавиться.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Скарамуччи уверен, что против президента готовится какой-то заговор. «Что происходит в Вашингтоне... президент не является представителем политического истеблишмента, поэтому по какой-то причине люди приняли решение избавиться от него», - подчеркнул бывший директор по коммуникациям. Он считает, что в Белом доме работает много людей, которые не приветствуют повестку дня Трампа, а также его интересы. Однако Скарамуччи не назвал имен этих политиков.
При этом экс-директор по коммуникациям Белого дома считает, что Трампу необходимо ввести в состав администрации больше лояльных ему лиц. 31 июля Скарамуччи был отправлен в отставку спустя лишь десять дней после назначения на соответствующую должность. Нужно отметить, что разговоры об импичменте Трампу начались еще до того, как он вступил в должность президента США.