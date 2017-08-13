В оточенні Трампа працюють люди, які прагнуть його відставки – Скарамуччі

Ентоні Скарамуччі, якого звільнили з посади директора з комунікацій Білого дому після 10 днів як його призначили на це місце, заявив, що в оточенні нинішнього президента США працюють люди, які хочуть його відставки, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Про це Скарамуччі заявив в інтерв’ю американському телеканалу АВС News. Він зазначив, що «Дональд Трамп не є представником політичної верхівки в США, а тому група осіб вирішили прогнати його з його посади». На запитання представників преси, хто саме прагне відставки Трампа, Скарамуччі відповів, що він раніше «уже називав кілька імен і це призвело до певних стратегічних змін». На думку колишнього посадовця, Трамп має залучити до своєї команди «більше прихильників для реалізації своєї програми».
Варто нагадати, Скарамуччі звільнився після того, як в публічному доступі з’явився запис телефонної розмови, в якій він звинуватив тодішнього начальника штабу у Білому домі Райнса Прібуса у зливанні інформації. Також через призначення Скарамуччі зі своєї посади пішов тодішній речник адміністрації президента США Шон Спайсер.