Колишнього посадовця адміністрації Трампа допитають в рамках розслідування про втручання РФ в вибори США

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який опікується розслідуванням про ймовірне втручання Російської Федерації в вибори президента США в 2016 році, має наміри запросити на допит низку високопосадовців адміністрації президента Дональда Трампа – як тих, які працюють і сьогодні, так і тих, які вже не займають свої посади. Серед них, зокрема, і екс-голова апарату Білого дому Райнс Прібус, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Американські ЗМІ зазначають, що Мюллер ще точно не встановив, коли відбудуться допити, однак за даними інформаторів, розслідування спецпрокурора за останні декілька тижнів просунулося більш, ніж інтенсивно.
Раніше повідомлялося, що Мюллер займається вивченням ділових операцій, як самого Трампа, так і його оточення: зятя Джареда Кушнера, екс-радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, Пола Манафорта, який очолював передвиборчий штаб Трампа, а також Картера Пейджа, який опікувався консультаціями з питань зовнішньої політики напередодні виборів в 2016 році.