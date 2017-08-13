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Трамп делает последнее предупреждение Китаю разобраться с КНДР

Трамп делает последнее предупреждение Китаю разобраться с КНДР
Американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп лично сообщил по телефону президенту Китая Си Цзиньпину, что в понедельник даст указание начать расследование незаконной торговой деятельности КНР. Пока вроде бы на полную катушку могут поднять дела о нечестном, так сказать, использовании интеллектуальной собственности. Роковая 301-я статья торгового закона США на грани приведения в действие, она ведет к карательному повышению пошлин, война гигантов мировой экономики на ближнем горизонте, сообщает «Сегодня», передает replyua.net.

Тем временем главная пхеньянская газета «Нодон синмун» сообщила, что 3 миллиона 470 тысяч молодых членов партии, студентов и школьников подали заявления о вступлении добровольцами в Корейскую народную армию, чтобы стальной стеной встать на пути американских империалистов, грозящих ядерной дубиной непобедимой Народно-демократической республике. В разных частях КНДР начались митинги в поддержку героического заявления командования Стратегических сил о подготовке ракетного удара в зону американского острова Гуам.

Японцы, со своей стороны, считают, что демарш Трампа с началом расследования по 301-й карательной торговой статье – это более жесткая попытка заставить Китай наконец-то прижать разбуянившегося молодого вождя Северной Кореи.
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