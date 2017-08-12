валюта
СпецтемаПутин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран

В США – массовые беспорядки

В США – массовые беспорядки
Чрезвычайное положение объявлено в городе Шарлотсвилл, который находится в штате Виргиния, сообщает replyua.net, со ссылкой на телеканал CNN. Там произошло столкновение тех, кто хотел сбросить монумент, который, по мнению инициаторов свержения, восхваляет рабство. Противников этого действа СМИ называют белых националистов. Это было весьма серьезно. Полиция открыто носила на улице винтовки. Два человека ранены. Комментаторы говорят, что это следствие роста в стране политической напряженности и раздора, которые якобы появились после прихода Трампа к власти.

Журналисты отмечают, если такое начнется по всей стране, то Путин будет весьма счастлив и задумается над тем, чтобы опять воспользоваться своими зелеными человечками, которые могут появиться на Брайтон Бич, где много русскоязычного населения. СМИ подчеркивает, когда первое лицо государства и его ближайшие помощники изо дня в день занимаются пропагандой ненависти, то происходит то, что произошло.

Иначе как провокацией, невозможно назвать организацию марша «Unite the Right» белых националистов и разного рода ультраправых сил в этом небольшом городе, где есть большой университет, а, следовательно, и очень большое число либерально настроенных жителей. Против марша ультраправых вышли протестовать многие жители города.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
12 авг 2017
2775

Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Андрей Рева, министр соцполитики, оказался в центре нового скандала. Как передает replyua.net, в эфире одного из телеканалов министр заявил, что граждане Украины тратят на продукты большую часть

12 авг 2017
1678

Тука: Россия опять играет на публику

Российская армия продолжает направлять свою агрессию в сторону Украины, и речь идет о подготовке к совместным с Беларусью учениям, о попытке разместить ПВО на границе с Беларусью. Как сообщает

12 авг 2017
1662

Известный музыкант: Путин очень последовательный и знает политику, а Трамп – полный шут

Рок-музыкант Роджер Уотерс, гитарист легендарной группы Pink Floyd, сравнил двух президентов – Дональда Трампа и Владимира Путина, похвалив российского главу за знание политики и за

12 авг 2017
1475

Рева прокомментировал, почему немцы ездят на БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях, – блогер

Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил в эфире телеканала «112 Украина», почему украинцы тратят более 50% заработка на питание, а немцы только 14%. Ответ министра уже облетел всю

12 авг 2017
1044

Манн: после такого подхода на перспективах Украины я ставлю большой и жирный крест

Израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал статью о победе Омеляна над Балчуном, размещенную на РБК, информирует replyua.net. «На мой взгляд, России абсолютно не

Последние новости

Жителі Барселони влаштували акцію протесту проти туристів

Лондон звинуватив Пхеньян у протистоянні з Вашингтоном

У Міжнародному суді розслідують російсько-грузинську війну

Наслідки несплати рахунків: у Індії 60 дітлахів померли через «нестачу кисню»

Трамп та Макрон обговорили проблему довкола КНДР

Блогер: после 12 августа 2014 года Путин больше не решился бросать основные войска на Украину

В Одеській області вбили військового ВМС – Генштаб

В США – массовые беспорядки

Керівництво США, Китаю та КНДР обмінюються взаємними погрозами

Тука заступився за Реву, на якого звалився шквал критики через заяву про «українців, які багато їдять»

Укрзалізниця звернулася до пасажирів з попередженням про затримку поїздів і розповіла чому

Политолог уверен, что Рева на должности министра соцполитики – это ошибка Гройсмана

У Японії підготувалися на випадок ракетної загрози від Північної Кореї

Блогер рассказал, как Тимошенко Кучме помогла в «Украине без Кучмы»

Москва працює над новою формою кібервійни - ЗМІ

Юрий Касьянов: Миша больше в Украине не появится, потому что он лузер и завидовать тут нечему

Макрон прокоментував складну ситуацію довкола КНДР

Гройсман анонсував, що варто очікувати водіям фур

Каша с мухами и сосиска вместо мяса – это уже не фейковая «зрада», а реальный обед в «Десне»

Київ збільшить кількість постів на українсько-російському кордоні

 Новости за день