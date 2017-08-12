В США – массовые беспорядки

Чрезвычайное положение объявлено в городе Шарлотсвилл, который находится в штате Виргиния, сообщает replyua.net, со ссылкой на телеканал CNN. Там произошло столкновение тех, кто хотел сбросить монумент, который, по мнению инициаторов свержения, восхваляет рабство. Противников этого действа СМИ называют белых националистов. Это было весьма серьезно. Полиция открыто носила на улице винтовки. Два человека ранены. Комментаторы говорят, что это следствие роста в стране политической напряженности и раздора, которые якобы появились после прихода Трампа к власти.
Журналисты отмечают, если такое начнется по всей стране, то Путин будет весьма счастлив и задумается над тем, чтобы опять воспользоваться своими зелеными человечками, которые могут появиться на Брайтон Бич, где много русскоязычного населения. СМИ подчеркивает, когда первое лицо государства и его ближайшие помощники изо дня в день занимаются пропагандой ненависти, то происходит то, что произошло.
Иначе как провокацией, невозможно назвать организацию марша «Unite the Right» белых националистов и разного рода ультраправых сил в этом небольшом городе, где есть большой университет, а, следовательно, и очень большое число либерально настроенных жителей. Против марша ультраправых вышли протестовать многие жители города.