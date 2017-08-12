Барак Обама возвращается в политику в сентябре

Барак Обама, предшественник Дональда Трампа в должности американского президента, вернется в политику этой осенью – ориентировочно, в сентябре.
Как передает replyua.net, об этом проинформировало издание The Hill, сославшись на собственные источники. В материале издания отмечается, что Обама будет возвращаться в политику «очень тихо». Источник заявил, что Обама планирует усилить позиции демократов в США после того, как они потерпели поражение на президентских выборах – тогда Хиллари Клинтон уступила Дональду Трампу, хотя разрыв был минимальным. Более того, Обама на этот раз будет действовать осторожно, и он не собирается становиться лидером Демократической партии.
«Близкие к нему советники говорят, что, хотя он будет играть активную роль в восстановлении своей партии, большая часть его работы - за кадром», - отметил источник. Издание уже проинформировало, что Обама и его помощники составляют график его участия на политической арене США. Напомним, что Барак Обама занимал должность президента США два срока.