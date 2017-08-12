Трамп пообещал «ответить» России до 1 сентября

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, заявил о том, что Белый дом сможет уже к 1 сентября определиться с ответными мерами в отношении России, которая выдворяет американских дипломатов из страны. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, Дональд Трамп прояснил ситуацию с ответными санкциями.
«Я как раз говорил с госсекретарем, и мы как раз обсуждаем вопрос об ответных шагах. У нас будет ответ на это к 1 сентября», - подчеркнул американский президент. Нужно отметить, что эти меры нельзя назвать ответными, поскольку именно Россия ввела ответные санкции. В декабре прошлого года экс-президент Барак Обама подписал указ о выдворении российских дипломатов в течение 72-х часов, а также об изъятии российской дипсобственности в США.
Россия не предпринимала ответных мер в течение семи месяцев, и решение о высылке американских дипломатов было принято только после того, как стало известно о введении новых санкций США против России.