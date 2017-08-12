Зять Трампа отправляется на Ближний Восток

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, решил отправить Джареда Кушнера, своего зятя, а также Дину Пауэлл, заместителя советника по вопросам национальной безопасности, и Джейсона Гринблата, своего адвоката, на Ближний Восток, где эти помощники президента проведут переговоры с региональными лидерами, чтобы урегулировать ситуацию в регионе, в том числе и израильско-палестинский конфликт.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на официальное заявление Белого дома, американская делегация планирует проведение встреч с лидерами таких государств, как Палестинская автономия, Израиль, Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. «При том, что региональные переговоры будут играть важную роль, президент США уверяет, что мир между израильтянами и палестинцами может обсуждаться только между двумя сторонами», - сказано в заявлении Белого дома.
Нужно отметить, что в июле руководство Палестины заморозило контакты с Израилем в ответ на то, что израильские власти усилили меры безопасности на Храмовой горе.