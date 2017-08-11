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Мэттис: если начнется война, она будет катастрофической

Мэттис: если начнется война, она будет катастрофической
Пока Соединенные Штаты хотят уладить ситуацию с помощью дипломатических способов, однако, если между Северной Кореей и США все-таки начнется война, она приведет к катастрофическим последствиям.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ABC News, такое заявление прозвучало от Джеймса Мэттиса, министра обороны США. Журналист поинтересовался у него, какими могут быть человеческие потери в случае атаки Пхеньяна на остров Гуам, где находится военная база США, на что Мэттис заявил, он лично на нем лежит ответственность по разработке военного ответа, но в настоящее время он считает, что нужно договариваться с помощью дипломатии. По словам Мэттиса, война не является способом налаживания отношений, и трагедия всех войн прекрасно всем известна.

«Она не нуждается в дополнительной характеристике, кроме того факта, что будет катастрофической», - подчеркнул министр обороны. Напомним, что накануне в КНДР сделали заявление о намерении нанести удар по острову Гуам.
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