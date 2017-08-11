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Маккейн: наслаждаюсь жизнью, несмотря на болезнь

Маккейн: наслаждаюсь жизнью, несмотря на болезнь
Джон Маккейн, известный американский сенатор, которому недавно поставили диагноз «опухоль мозга», заявил о том, что продолжает лечиться и собирается победить болезнь.

Как информирует replyua.net, сенатор пообщался с американцами через Фейсбук-трансляцию, рассказав о лечении в подробностях. «Послушайте, у меня лучшие врачи на планете Земля. Я чувствую себя хорошо, у меня много энергии. Я работаю, хожу на процедуры с самого утра. Наслаждаюсь своей жизнью, проводя больше времени дома в Аризоне и туристических походах», - заявил американский политик. По его словам, он продолжает считать Великий каньон самым замечательным местом на планете, и недавно он специально туда поехал, чтобы отдохнуть и прогуляться.

Маккейн подчеркнул, что такие путешествия становятся самым фантастическим опытом в жизни. Также он обратился ко всем своим сторонникам и предупредил о том, что опухоль мозга – это очень страшный диагноз, однако твердо пообещал, что «вернется в строй» через какое-то время.
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