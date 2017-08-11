Трамп сделал еще одно серьезное заявление в адрес Северной Кореи

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, сделал заявление о том, что Северной Корее придется «сильно понервничать», если действия этой страны будут направлены против США.
Как передает replyua.net со ссылкой на Русскую службу ВВС, Трамп подчеркнул, что режим Северной Кореи может столкнуться с серьезными проблемами, если власти КНДР не одумаются, и страну «ждет то же самое, что было в государствах с похожим режимом». Трамп выступил с таким заявление после того, как КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по острову Гуам в Тихом океане, где расположена американская военная база. Словесную войну первыми начали Соединенные Штаты – несколько дней назад Трамп заявил, что «обрушит на Северную Корею ярость и огонь Соединенных Штатов, если действия КНДР будут нести угрозу для США».
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно угрожал США ядерным оружием, а также заявил, что дальнейшее усиление санкций против Пхеньяна убеждает его в том, что Северная Корея на правильном пути, и он не будет сворачивать ядерную программу.