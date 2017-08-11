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США подготовили ответные меры на выдворение американских дипломатов из России

США подготовили ответные меры на выдворение американских дипломатов из России
Российское издание Коммерсант сообщает о том, что власти Соединенных Штатов в ответ на высылку дипломатов из РФ могут потребовать от России закрытия одного из генеральных консульств на территории США. Как информирует replyua.net, Коммерсант при этом ссылается на собственные дипломатические источники.

«Таким может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости», - говорится в материале Коммерсанта. Нужно отметить, что на территории РФ находятся три американских генконсульства – во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, а вот на территории США находятся сразу четыре российских генконсульства – в Хьюстоне, Сиэтле, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

После того, как власти РФ потребовали от США уменьшить штат диппредставительств, в пресс-службе американского посольства в Москве не исключили, что у россиян могут возникнуть трудности с получением виз. А вот Дональд Трамп накануне впервые прокомментировал решение Путина о выдворении американских дипломатов. Он поблагодарил российского президента и отметил, что тот помог США сократить расходы.
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