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Трамп публично выразил благодарность Путину

Трамп публично выразил благодарность Путину
Между заявлениями об огне и ярости по адресу Северной Кореи, твитами с нападками на лидера своего большинства в Сенате Макконнелла и игрой в гольф, президент США Трамп ответил сегодня на вопрос журналистов об американской реакции на требовании России сократить персонал американских дипломатических представительств на 755 человек. Об этом сообщает CNN, предает replyua.net.

Трамп сказал, что очень благодарен президенту РФ Путину за это решение, поскольку оно поможет снизить расходы на зарплату сотрудников диппредставиьельств. «Мы думали, как сократить фонд зарплаты, и это решение Путина нам очень поможет. Я ему очень благодарен».

Журналисты отмечают, что в Госдепартаменте более 200 ключевых позиций вакантны, в том числе заместитель госсекретаря по вопросам Азии, который должен бы курировать политику по Северной Корее. Вакантны после массового увольнения послов в январе и почти 50 должностей послов, в том числе нет посла в Южной Корее. Видимо, экономия на дипломатической службе – тайное оружие президента, не иначе. В новой истории – это вопиющий случай, когда президент США не может собрать единую команду единомышленником, в том числе и среди дипломатов.
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