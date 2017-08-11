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Трамп подякував Путіну за висилку дипломатів і розповів чому

Трамп подякував Путіну за висилку дипломатів і розповів чому
Перебування у відпустці у власному гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, не заважає Дональду Трампу проводити зустрічі з американськими журналістами. Про що розповів президент Сполучених Штатів Америки пресі, інформує replyua.net з посиланням на Громадське.

45-й президент США заявив, що він вдячний президенту Російської Федерації Володимиру Путіну за рішення вислати з країни 755 співробітників американських дипмісії в РФ. Завдяки цьому, за словами Трампа, «вдасться зберегти багато грошей».

Варто нагадати, напередодні Москва вирішила відповісти на нові санкції США контрзаходами у вигляді скорочення співробітників дипломатичних служб США в РФ до 455 осіб та позбавлення права користуватися однієї з дач та складськими приміщеннями. В свою чергу представники офіційного Вашингтону зазначили, що висилка 755 співробітників американських дипустанов в Росії включає не лише дипломатів, а й росіян, які працюють в цих відомствах, бо стільки дипломатів зі США в Росії просто немає. Крім того, громадянам Росії слід очікувати віднині тривалі затримки під час отримання американських віз.
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