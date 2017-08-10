Трамп знову погрожував Ким Чен Ину

Американський президент Дональд Трамп у розмові із журналістами знову озвучив погрози на адресу Пхеньяну у зв’язку з випробуваннями останнім міжконтинентальних балістичних ракет, - про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, напередодні у Пхеньяні пообіцяли, що вже до середини поточного місяця ними буде розроблено план удару ракетами середньої дальності по островах у Тихому океані – наприклад, по острову Гуам, де розташовано військову базу США. Дональд Трамп, даючи коментарі ЗМІ з цього приводу у своєму гольф-клубі, розповів, що Вашингтон завжди готовий до переговорів. Але у той же час господарю Білого дому здається, що його попередня заява була не надто чіткою – навіть у тому аспекті, де він згадував про «вогонь і лють», що впадуть на Північну Корею з боку США.
У той же час Трамп розкритикував Пекін, який буцімто мав би зробити більше для врегулювання ситуації. Питання про превентивний удар по Пхеньяну президент США відмовився коментувати, але зауважив, що якщо Корея навіть подумає про атаку на Сполучені Штати або їх союзників, «їй доведеться понервуватись». За словами Трампа, у такому випадку Пхеньян опиниться у такій біді, в якій небагато країн взагалі бували.