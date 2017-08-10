валюта
СпецтемаГорбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Трамп вважає свою попередню погрозу КНДР недостатню жорсткою

Трамп вважає свою попередню погрозу КНДР недостатню жорсткою
Ситуація між США та КНДР продовжує загострюватись. Цього разу американський президент Дональд Трамп заявив, що він вважає свої слова про «вогонь та лють», які пізнає Північна Корея, якщо вона не припинить погрожувати американцям, «були недостатньо жорсткими», інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Трамп заявив журналістам в особистому гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, де він нині перебуває в відпустці, що наразі настав час, «коли хтось має вступитися за громадян КНДР та громадян з інших країн» і саме тому 45-й президент США вважає свою попередню досить різку заяву недостатньо жорсткою. Щоправда Трамп відмовився відповідати журналістам, чи він збирається вдатися до попереджувального удару проти Північної Кореї, але схвалив рішення про нові санкції ООН проти КНДР.

Варто нагадати, напередодні вдень в ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Пентагоні вже розробили план попереджувального удару проти КНДР. В свою чергу представники Північної Кореї публічно заявляли, що аналогічний план вони мають наміри напрацювати до середини серпня.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Балчун: эта работа была самой трудной в моей жизни

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
10 авг 2017
974

Журналист: Путину удалось невероятное – впервые после распада СССР он объединил против себя все американские элиты

Девять лет назад в этот день еще шла война в Грузии. Российские мародеры в военной форме грабили на захваченных территориях, но американский флот уже двигался в нужном направлении. Через два дня к

Последние новости

Розробники додатку FaceApp опинились в епіцентрі расового скандалу

«Яєчний скандал» дістався ще трьох країн

Криму загрожує суцільна темрява

Трамп знову погрожував Ким Чен Ину

Трамп вважає свою попередню погрозу КНДР недостатню жорсткою

Дипломат: я не фанат Порошенко или кого-то другого в нынешней власти, но я фанат Украины и ее эволюционного развития

Її додушать як Балчуна – Кравчук про Супрун

Блогер: приватний капітал тікає з Росії

Блогер: знову спікери Медведчука заганяють в жах і морок всіх українців

У Німеччині попередили поліцейських про небезпеку візитів до Росії

Общественные активисты Польши дали понять власти, что ссориться с соседями нехорошо

Блогер: сусід з імперськими замашками у нас тепер не тільки на сході, а й на заході

Яєчний скандал: у Великобританії почали вилучати салати та бутерброди з супермаркетів

Омелян пояснив, нащо керівнику «Укравтодору» 900 % надбавки до зарплати

Блогер жорстко відповіла критикам: смерть молодої жінки завжди трагедія, але не більша, ніж смерть тисяч людей в АТО

Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Арбузова

Кримський Бандерівець: аксенівському «Генбанку» кранти

Члени партії Саакашвілі готуються зустріти його на кордоні України

Кримський Бандерівець: окупанти продовжують нелюдські репресії проти кримських татар

Суд взяв під варту одного з фігурантів справи про розкрадання проекту Стіна

 Новости за день