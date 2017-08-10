Трамп вважає свою попередню погрозу КНДР недостатню жорсткою

Ситуація між США та КНДР продовжує загострюватись. Цього разу американський президент Дональд Трамп заявив, що він вважає свої слова про «вогонь та лють», які пізнає Північна Корея, якщо вона не припинить погрожувати американцям, «були недостатньо жорсткими», інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Трамп заявив журналістам в особистому гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, де він нині перебуває в відпустці, що наразі настав час, «коли хтось має вступитися за громадян КНДР та громадян з інших країн» і саме тому 45-й президент США вважає свою попередню досить різку заяву недостатньо жорсткою. Щоправда Трамп відмовився відповідати журналістам, чи він збирається вдатися до попереджувального удару проти Північної Кореї, але схвалив рішення про нові санкції ООН проти КНДР.
Варто нагадати, напередодні вдень в ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Пентагоні вже розробили план попереджувального удару проти КНДР. В свою чергу представники Північної Кореї публічно заявляли, що аналогічний план вони мають наміри напрацювати до середини серпня.