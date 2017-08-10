Раскрытие секретных документов в США подтвердило существование инопланетян

В Соединенных Штатах обнародовали секретные документы НАСА, пролежавшие в архивах много лет. Как информирует replyua.net, часть рассекреченной информации все-таки подтверждает догадки многих уфологов – НЛО существуют.
К примеру, в документах говорится о том, что экипаж «Аполлона-8» в 1968 году наблюдал за ярким объектом в форме диска, который двигался со скоростью 11 тысяч километров в час. В тот момент, когда НЛО появился на «горизонте», все электронное оборудование «Аполлона-8» вышло из строя. Четыре года спустя на Луне приземлился «Аполлон-16», и в эту самую минуту астронавты наблюдали за передвижением НЛО вдоль гор. В 1977 году американские астронавты обнаружили древние руины на Луне, которые точно не могли появиться там самостоятельно.
С тех пор многие уфологи считают, что на Луне могут находиться пришельцы. В 1971 году астронавты увидели на поверхности спутника водяной гейзер – через шесть месяцев ученые более тщательно исследовали этот феномен и пришли к выводу, что гейзер существует, и он функционирует.