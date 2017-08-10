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В 16 американских штатах массовое отравление импортными фруктами

В 16 американских штатах массовое отравление импортными фруктами
Сразу в шестнадцати американских штатах были зафиксированы случаи массового отравления – люди отравились фруктом папайя, который был завезен в США из Мексики.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, 35 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, а в общей сложности папайей отравились более ста человек, а один американец, житель штата Нью-Йорк, слишком поздно обратился за медицинской помощью и скончался. «Американский центр по контролю заболеваний (CDC) сообщает, что Maradol, папайя, которую импортируют из Мексики, является вероятным возбудителем», - сказано в сообщении. Эксперты практически уверены в том, что фрукты были выращены на мексиканской ферме Кампече, и сейчас эту папайю уже изымают из продажи. Однако специалисты отметили, что партия фруктов была очень крупной, и они могли попасть и в заведения общественного питания.

Медики призывают граждан отказаться от употребления этого фрукта до тех пор, пока не завершится расследование. Первый случай серьезного отравления мексиканской папайей был зафиксирован в конце мая, однако самое большое количество отравлений медики фиксируют последние три недели.
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