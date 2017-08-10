Тиллерсон: США смогут защититься от любого нападения

Граждане Соединенных Штатов могут спать спокойно, ведь они живут в стране, способной отразить любое нападение, и американцам не нужно углубляться в смысл риторики США и КНДР, которая звучит последние дни.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, на встрече с журналистами. «Что касается Северной Кореи, у США и международного сообщества на самом деле была достаточно хорошая неделя. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по укреплению санкций против Северной Кореи, причем Китай и Россия присоединились к нам в этом голосовании», - отметил госсекретарь. По его словам, на форуме АСЕАН представители нескольких государств заявили, что Северная Корея обязана отказаться от дальнейшего развития ядерной программы.
Тиллерсон считает, что именно из-за этих заявлений риторика КНДР стала еще более воинственной, но Дональд Трамп уже послал КНДР четкий сигнал. «Мне кажется, что Ким Чен Ын, лидер КНДР, дипломатического языка не понимает, и с ним пора беседовать на другом языке», добавил Тиллерсон.