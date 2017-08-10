Пентагон готовится нанести удар по Северной Корее

Пентагон представил план авиаударов по военным объектам Северной Кореи с применением бомбардировщиков B-1B Lancer. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал NBC, об этом рассказали сразу несколько проверенных источников – двое старших офицеров, вышедших на пенсию, и двое высокопоставленных американских чиновников.
Они заявили, что на авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся шесть таких машин. С конца мая бомбардировщики были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара. Последний состоялся 7 августа. На телеканале при этом отметили, что в Пентагоне уверены, что в случае нанесения США ударов по КНДР также будут использованы беспилотники, спутники, самолеты-разведчики и истребители. Впрочем, пока официальных заявлений в США никто не делал.
Как полагают эксперты, в случае нанесения ударов по КНДР, Северная Корея может отреагировать так же жестко. Дональд Трамп, президент США, уже предупредил КНДР о последствиях тех угроз, которые звучат от этой страны в последнее время. Напомним, что в Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР, которые поддержали даже Россия и Китай.